Sony heeft via het PlayStation Blog aangekondigd welke games PlayStation Now gebruikers in februari mogen verwachten. De verrassing is niet al te groot, want het lekte eerder al, maar Grand Theft Auto: Vice City behoort tot de line-up.

Deze game is vanaf morgen tot en met maandag 2 mei via de service te spelen en het gaat hier dan natuurlijk om de meest recente uitgave. Naast deze game mogen abonnees morgen ook Little Big Workshop, Through the Darkest of Times en Death Squared verwachten.

De drie andere titels naast Vice City hebben geen beperkte beschikbaarheid en zijn dus (vooralsnog) vanaf morgen voor altijd via PlayStation Now beschikbaar.