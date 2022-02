Sony Interactive Entertainment kondigde gisterenavond aan dat ze Bungie hadden overgenomen. Een ontwikkeling die niemand echt zag aankomen en dit volgt kort op de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De link werd dus snel gelegd dat dit een soort wanhoopsdaad was vanuit Sony, maar dat is iets te kort door de bocht.

Sony blijkt al maanden met Bungie te praten over een overname en de deal is vandaag dan eindelijk beklonken. Volgens Christopher Dring van GamesIndustry, die met beide partijen sprak, is de deal 5 tot 6 maanden in de maak geweest, dus er is een lange tijd overheen gegaan alvorens de handtekeningen gezet werden.

Dit stipt ook aan dat het niets met de recente move van Microsoft te maken heeft gehad, het is qua timing wellicht meer toeval dan bewust geweest.