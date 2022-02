Sony heeft de cijfers van het afgelopen kwartaal bekendgemaakt en die laten zien dat de PlayStation 5 inmiddels 17.2 miljoen keer verscheept is, wereldwijd. Dit was althans de stand op 31 december 2021. Ook blijkt uit de cijfers dat de PlayStation 4 inmiddels 116.8 miljoen keer verscheept is.

In het laatste kwartaal werden er 3.9 miljoen PlayStation 5 en 200.000 PlayStation 4 units verscheept. Dit is een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, toen werden er nog 4.5 miljoen PlayStation 5 consoles en 1.4 miljoen PlayStation 4 consoles verscheept.

PlayStation Plus daarentegen zag weer een stijging in abonnees. Het totale aantal staat nu op 48 miljoen, wat een groei is van 600.000 gebruikers ten opzichte van een jaar eerder. Qua software werden er in het laatste kwartaal 92.7 miljoen copies verkocht, wat een daling is van 11.5 miljoen games tegenover een jaar eerder.