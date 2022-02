Sony maakte eerder vandaag bekend dat ze inmiddels 17.3 miljoen PlayStation 5 consoles verscheept hebben. Ondanks de tekorten is er dus sprake van een absoluut succes, toch gaat de console de voorganger niet voorbij als we kijken naar dezelfde tijdspanne.

De PlayStation 4 wist het in het vijfde kwartaal na de release beduidend beter te doen dan de PlayStation 5. Zo verscheepte Sony destijds 6.4 miljoen PlayStation 4 consoles, waar de PlayStation 5 is blijven steken op 3.9 miljoen. Dit klinkt als minder goed nieuws, maar komt met een nuance.

De vraag naar de PlayStation 5 is zo groot, dat Sony hier niet op kan antwoorden. De productiecapaciteit is namelijk beperkt en dat komt door een tekort aan componenten. Dit maakt dus ook dat de PlayStation 5 puur statistisch gezien niet succesvoller is dan de PlayStation 4.

Dit had ongetwijfeld anders gelegen als er geen tekorten waren geweest, in dat geval is het aannemelijk dat de PlayStation 5 de PlayStation 4 al ruim voorbij was qua verscheepte aantallen in dezelfde tijdspanne.