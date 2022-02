Sony heeft weer een nieuwe sale gelanceerd in de PlayStation Store en het betreft hier de ‘Keuze van de deskundigen’-sale, die voornamelijk goed en hooggewaardeerde titels in de aanbieding gooit. Hierbij kan de korting oplopen tot maar liefst 60%, wat natuurlijk erg gunstig kan zijn.

Zoals gewoonlijk hebben we hieronder een greep uit het aanbod en voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht. Met meer dan 300 aanbiedingen is het zeker even de moeite waard om een kijkje te nemen.

Call of Duty: Vanguard – Van €69,99 voor €45,49

Call of Duty: Vanguard – Ultimate Edition – Van €109,99 voor €87,99

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €40,19

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition – Van €79,99 voor €59,99

Ratchet & Clank: Rift Apart – Van €79,99 voor €59,99

Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition – Van €89,99 voor €70,19

Far Cry 6 – Van €69,99 voor €41,99

Far Cry 6 Gold Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €59,99

Deathloop – Van €69,99 voor €41,99

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €35,99

NBA 2K22 voor PS4 – Van €69,99 voor €27,99

NBA 2K22 voor PS5 – Van €74,99 voor €29,99

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Benelux Edition voor PS5 – Van €99,99 voor €49,99

It Takes Two PS4 & PS5 – Van €39,99 voor €19,99

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 – Van €39,99 voor €27,99

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5 – Van €49,99 voor €34,99

Riders Republic PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €34,99

Insurgency: Sandstorm – Van €39,99 voor €29,99

Hades – Van €24,99 voor €18,74

The Witcher 3: Wild Hunt – Van €29,99 voor €5,99

Mafia: Definitive Edition – Van €39,99 voor €19,99

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition – Van €39,99 voor €9,99

Alan Wake Remastered – Van €29,99 voor €23,99

The Outer Worlds – Van €59,99 voor €19,79

Chorus – Van €39,99 voor €29,99

Resident Evil 2 – Van €39,99 voor €15,99

Hollow Knight: Voidheart Edition – Van €14,49 voor €5,79

