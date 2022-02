In de Uncharted-film rijdt Nathan Drake in een speciale Hyundai Tucson rond. Aangezien het Japanse merk in de film te zien is, vond het automerk het ook een goed idee om de rollen om te draaien.

Er is nu een commercial beschikbaar van Hyundai, waarin Nathan Drake – gespeeld door Tom Holland – te zien is. Deze samenwerking resulteert in een grappige scene, die je hieronder kunt checken.