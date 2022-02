EA is natuurlijk een grote uitgever die met al z’n studio’s aan diverse titels werkt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er elk jaar een flink aantal games door EA wordt uitgegeven. Nu hebben we afgelopen jaar natuurlijk titels als FIFA en Battlefield voorbij zien komen en daar houdt het ook niet mee op. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere Star Wars games in de maak bij Respawn Entertainment, maar er is nog meer.

Tijdens een bijeenkomst over de financiële cijfers van EA zei CEO Andrew Wilson namelijk dat er achter de schermen nog gewerkt wordt aan een aantal onaangekondigde games. Hij zei om precies te zijn dat er drie tot vier games nog niet onthuld zijn, maar verdere details gaf hij niet. De nieuwe Need for Speed titel valt uiteraard niet onder dat aantal, aangezien van die game zonder officiële aankondiging al geruime tijd bekend is dat er aan gewerkt wordt.

Wanneer deze nieuwe games aangekondigd gaan worden valt nog te bezien en het is nu vooral een kwestie van wachten op het eerste nieuws.

“We got a Need for Speed game coming, and there are three or four more things we haven’t announced yet, but you can imagine we are always trying to find ways to grow the portfolio year over year through new titles, new IP, and expansion, and as well, acquisition, which right now we are in the digest mode, but it doesn’t mean we won’t keep looking at everything going forward.”