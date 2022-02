Na de release van The Last of Us: Part II is het stil geworden rondom Naughty Dog. Dat ze bezig zijn met nieuwe projecten mag natuurlijk geen verrassing zijn, maar wat precies is erg in nevelen gehuld. Wat we wel weten is dat er gewerkt wordt aan een standalone multiplayer voor The Last of Us.

Er zijn echter nog twee andere titels in de maak. Dit blijkt uit een bericht dat Neil Druckmann op Twitter plaatste met als doel nieuwe krachten te werven. In zijn bericht spreekt hij namelijk over dat ze nieuwe medewerkers nodig hebben om aan …, …. en … te werken.

De eerste hebben we al min of meer ingevuld, de tweede titel is mogelijk een PS5-remake van de originele The Last of Us, maar wat de derde game is… dat is gissen. Is het een nieuwe Uncharted of werkt Naughty Dog aan iets compleet nieuws? Wat hoop jij dat het is?