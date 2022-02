Sinds kort heeft Platinum Games een nieuwe CEO en het ziet er naar uit dat er meteen een andere koers gevaren zal worden. De nieuwe baas en medeoprichter van de Japanse ontwikkelaar wil namelijk dat toekomstige games ‘langer mee gaan’.

Atsushi Inaba heeft het nu voor het zeggen bij Platinum Games en laat er geen gras over groeien. Volgens de nieuwe CEO moeten er meer games worden gemaakt waar gamers voor een lange tijd van kunnen genieten in plaats van één keer spelen en klaar. Dus titels die anders zijn dan ze tot nu toe hebben gemaakt.

Nu wordt live service niet letterlijk genoemd, maar de omschrijving doet hier wel aan denken. Het is zelfs de bedoeling om hier al mee te beginnen met het nog in nevel gehulde Project G.G.

Inaba wil wel dat Platinum Games ook kleinere titel blijft maken die onder het ‘één keer spelen en klaar’-principe vallen, maar de projecten waar ze nu mee bezig zijn moeten voor langere tijd speelbaar blijven.

“Of course, we would like to cherish and create small but brilliantly conceived games such as Sol Cresta, and games in which you can enjoy the process of clearing the game by going through one-off, well-designed stages, such as Bayonetta.

“However, the projects that we are trying to create for the future will be different in terms of their structure. Considering the changes in the market over the next five years or so, I think it is absolutely necessary for us to do this. I’m sorry for being so vague, but I think that’s all I can tell you right now.”