Vorig jaar werd al aangekondigd dat de ultra realistische racegame Assetto Corsa Competizione ook zijn weg zou vinden naar de PS5 en Xbox Series X|S. Een release werd toen gepland voor februari 2022 en aangezien die maand nu is aangebroken, wordt het eens hoog tijd voor een specifieke releasedatum. Die hebben we nu gekregen.

Een nieuwe trailer toont ons beelden van de game met de nieuwste grafische toeters en bellen. Uiteindelijk komen we ook te weten dat we deze nieuwe versie mogen verwachten op 22 februari. Als je de last-gen versie in je bezit hebt, kan je deze bovendien gratis upgraden naar deze nieuwe versie.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder en lees hier onze review van de PS4-versie.