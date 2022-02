Guerrilla Games heeft voornamelijk de PlayStation 5 versie van Horizon: Forbidden West laten zien en geef ze eens ongelijk, het is de mooiste versie. Laatst liet Sony al wel de game op de PlayStation 4 Pro zien, maar de gewone PlayStation 4 ontbrak nog.

Middels een nieuwe video krijgen we daar nu ook zicht op. Het betreft een clipje van slechts 22 seconden, dus het is zeer minimalistisch. Check het hieronder om ook daar een goed idee van te krijgen. Horizon: Forbidden West ligt vanaf 18 februari in de winkels.