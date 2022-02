Jeff Ross is reeds langer dan een jaar geen werknemer van Bend Studio meer en klapt al een tijdje stevig uit de school. Zo liet hij eerder uitschijnen dat Sony zijn meest recente game – Days Gone – onterecht als een teleurstelling bestempelde en dus ook geen duidelijke reden had om het voorgestelde vervolg in de prullenbak te werpen. De projecten die Ross daarop voorstelde, werden vervolgens eveneens stuk voor stuk afgewimpeld.

We mochten eerder optekenen dat Ross graag een openwereldgame gemaakt had in het universum van Resistance, een project dat Sony niet meteen zag zitten. Dat was echter niet de enige nieuwe stap die Ross met Bend Studio wilde zetten binnen de grenzen van een bestaande IP. De man had ook graag een game gemaakt rond een jonge Sully, de figuur die zich later zou ontpoppen tot mentor van Nathan Drake in de Uncharted franchise.

Ross zag het al helemaal voor zich: Sully zou een James Bond – denk Sean Connery, niet Daniel Craig – achtige figuur moeten worden, ongeveer 25 jaar oud met de wereld aan zijn voeten. Na een gefaalde carrière in de zeemacht zou hij uiteindelijk op straat belanden, waar hij een leven en reputatie als oplichter uit de grond stampt. Klinkt best leuk, eerlijk gezegd. En Bend Studio was misschien wel dé ontwikkelaar om dit te verwezenlijken…