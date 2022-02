Gisteren konden we jullie al meer vertellen over de technische verschillen tussen de last-gen en current-gen versies van Horizon: Forbidden West. Nu ben je misschien nieuwsgierig welke toegankelijkheidsopties de nieuwe game van Guerrilla Games heeft. Geen zorgen, want de Nederlandse studio heeft Forbidden West volgepropt met opties.

Op het officiële PlayStation Blog gaat Brian Robert, principal designer, uitgebreid in op de opties, die in maar liefst vijf categorieën zijn onderverdeeld: General Accessibility Settings, Difficulty Settings, Controller Settings, Gameplay Assist Settings en ten slotte Audio and Visual Settings. Zo zijn er bijvoorbeeld vijf moeilijkheidsgraden, kun je de dead zone instellen van de DualSense controller en zijn er talloze opties om het verloop van de combat iets simpeler te maken door bijvoorbeeld aim assist.

Horizon: Forbidden West is vanaf 18 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.