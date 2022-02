Er is weer een nieuwe sale begonnen in de PlayStation Store en die richt zijn pijlen op de extra content die voor vele titels beschikbaar is. Zo kun je allerlei vormen van extra content tegen een scherpe prijs aanschaffen, waarbij de korting kan oplopen tot 50%.

Hieronder vallen extra pakketten met wapens, maar ook skin pakketten, Season Passes en nog veel meer. Hieronder een greep uit het aanbod van afgeprijsde content, maar voor het complete overzicht kan je natuurlijk hier terecht.

De totale sale omvat ruim 550 items, dus wellicht zit er wat voor jouw favoriete games tussen.

Overcooked! 2 – Season Pass – Van €17,99 voor €7,19

Call of Duty: Infinite Warfare – Season Pass – Van €49,99 voor €19,99

Resident Evil Revelations 2 – Season Pass – Van €19,99 voor €4,99

Assassin’s Creed IV Season Pass – Van €19,99 voor €4,99

Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass – Van €29,99 voor €11,99

South Park: The Fractured but Whole – Season Pass – Van €29,99 voor €14,99

Fallout 4 Season Pass Bundle – Van €39,99 voor €19,9

Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) – Battle Doc – Van €9,99 voor €5,99

Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) – Uitdager – Van €9,99 voor €5,99

Call of Duty: Black Ops III – Season Pass – Van €49,99 voor €19,99

NASCAR Heat 5 – Season Pass – Van €29,99 voor €14,99

Desperados III – Season Pass – Van €14,99 voor €7,49

WRC 5 – Season Pass – Van €7,99 voor €3,99

V-Rally 4 Season Pass – Van €24,99 voor €12,49

Assassin’s Creed: Odyssey – Het lot van Atlantis – Van €24,99 voor €12,49

Assassin’s Creed: Odyssey – Nalatenschap van het eerste mes – Van €24,99 voor €12,49

Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds – Van €14,99 voor €7,49

Warframe: The New War Invasion-pakket – Van €9,99 voor €8,99

Warframe: The New War Reckoning-pakket – Van €69,99 voor €48,99

Warframe: The New War Resistance-pakket – Van €39,99 voor €31,99

Marvel’s Avengers Ms. Marvel Heroic Starter-pack – Van €4,99 voor €3,49

Marvel’s Avengers Thor Heroic Starter-pack – Van €4,99 voor €3,49

Marvel’s Avengers Thor Heroic Starter-pack – Van €4,99 voor €3,49

Overcooked! 2 – Campfire Cook Off – Van €5,49 voor €2,74

Overcooked! 2 – Too Many Cooks Pack – Van €2,99 voor €1,49

Raid:Life Crystals x25 – Van €3,99 voor €2,99

The Fisherman – Fishing Planet: Trophy Catch Pack – Van €4,99 voor €2,49

The Fisherman – Fishing Planet: Blue Crab Island Expansion – Van €9,99 voor €4,99

XCOM 2 Reinforcement Pack – Van €19,99 voor €3,99

XCOM 2 Resistance Warrior Pack – Van €4,99 voor €1,99

Sonic Mania: Encore DLC – Van €4,99 voor €2,99

Need for Speed Deluxe Upgrade – Van €9,99 voor €4,99

Titan Quest: Atlantis – Van €19,99 voor €9,99

Titan Quest: Ragnarök – Van €19,99 voor €9,99

PSN-tegoed nodig? Dan kan je zoals altijd hier terecht.