Voor indie-ontwikkelaars is het vaak niet gemakkelijk om hun games aan de man te brengen. Dit komt mede doordat er simpelweg te weinig geld of mankracht is om reclame te maken. Sony brengt echter af en toe een video uit, die een aantal van deze kleinere titels van onafhankelijke ontwikkelaars in de schijnwerpers zet en dat is nu weer gedaan.

De nieuwe video laat een zevental indie-titels zien, van zowel games die al wat bekendheid hebben tot titels waarvan waarschijnlijk weinig gamers hebben gehoord. Wellicht zit er iets bij wat je interesse opwekt.