De laatste jaren is het erg stil rondom ‘Lemmings’, maar niet iedereen is de serie vergeten. De serie bestaat al meer dan 30 jaar en daarom is er een heuse documentaire gemaakt.

Het is echter geen simpele en snel in elkaar gezette documentaire, die is gemaakt om het 30-jarige jubileum te vieren van Lemmings. Nee, je zult even de tijd moeten nemen om hem in één keer te kijken, want de video duurt maar liefst twee uur.

Het enige wat een beetje vreemd is, is dat het 30-jarige bestaan van Lemmings wordt gevierd, maar de serie ondertussen al 31 jaar oud is. De allereerste game in de reeks kwam namelijk op 14 februari 1991 uit voor de Commodore Amiga. Maar ja, beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.