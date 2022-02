Een van de belangrijke features van de Xbox Series X|S is natuurlijk de ‘Quick Resume’ functie, waarmee je snel weer in een game kan duiken als je er weer klaar voor bent. Deze feature is al vanaf de release van de console beschikbaar, maar Microsoft is er nog niet helemaal klaar mee.

Het blijkt dat er gewerkt wordt aan een aantal verbeteringen voor deze functie. Dit schrijft Jason Ronald van Microsoft op Twitter. Hoewel hij niet in detail treedt, geeft hij wel aan dat ze verbeteringen zullen aanbrengen op basis van spelersfeedback.

Dit zou bestaan uit meer opties in het gebruik van deze feature, maar veel meer dan dat wordt er niet gedeeld. Ook is het nog onduidelijk wanneer de nieuwe opties uitgerold worden. Wel weten we dat Xbox Insiders momenteel de optie om twee games aan Quick Resume te pinnen ter beschikking hebben.

