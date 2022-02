CD Projekt RED heeft zojuist een livestream uitgezonden, waarin ze meer zouden melden over Cyberpunk 2077. Na een eerder lek werd al duidelijk dat de current-gen versie snel beschikbaar gesteld zal worden en dat blijkt inderdaad te kloppen. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat Cyberpunk 2077 via update 1.5 naar de PlayStation 5 als Xbox Series X|S komt.

De upgrade naar current-gen is gratis voor bezitters van de game en je mag hier ray tracing van verwachten met een dynamische 4K resolutie. Ook de laadtijden zijn korter en de game is voorzien van diverse technische en visuele verbeteringen, wat dus middels update 1.5 gaat.

Hieronder hebben we twee video’s die de game op beide platformen laat zien. De nieuwe update komt met diverse verbeteringen, gratis content en het pakt diverse bugs aan. Onder de verbeteringen valt een totale rework van het perk syteem. Daarnaast zijn auto’s voorzien van veringen, de AI is verbeterd en zo zijn er nog tig andere verbeteringen.

Het is even wachten op de officiële patch notes. Zodra die beschikbaar zijn, zullen we die hier uiteraard op PlaySense publiceren. De ontwikkelaar gaf niet aan wanneer de update precies verschijnt, maar naar verwachting gebeurt dat later vandaag nog. Bij nieuws updaten we dit bericht.