Een van de games die op de vorige generatie consoles niet de aandacht kreeg die het verdiende, was Mad Max. Toch ziet het er naar uit dat Warner Bros. van mening is dat een vervolg op zijn plaats is. Mad Max kwam in september 2015 uit en dat was qua timing niet zo lekker. In dezelfde maand kwamen er namelijk verschillende andere grote (bekende) titels en uitbreidingen uit, zoals FIFA 16, NHL 16, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, NBA 2K16 en Destiny: The Taken King. Hierdoor werd het spel door velen over het hoofd gezien, ook al was het een goede game.

Middels een tweet van Wendy W Fok blijkt dat Mad Max 2 in de pijplijn zit. Zij zegt namelijk gescand te zijn om haar evenbeeld te gebruiken in de game. Het tweede deel van Mad Max is echter nog niet officieel aangekondigd, dus het is afwachten wat Warner Bros. Interactive Entertainment nu gaat doen. Wordt de tweet verwijderd en zeggen ze dat het om een fout gaat of wordt de game nu snel officieel aangekondigd?