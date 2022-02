Goed nieuws voor liefhebbers van battle royale games en gyro controls, want Fortnite, dé meest bekende game in het genre, krijgt nu ook een uitgebreide ondersteuning voor gyro controls op de PS4 en PS5. Een uitgebreid bericht van Epic Games legt alles even voor je uit.

Gyro controls zijn, simpelweg, bewegingen die je doorvoert door je controller ‘in real life’ te bewegen. Geef je je controller een klein duwtje naar boven, gaat je vizier in de game eenzelfde beweging maken bijvoorbeeld. Deze ondersteuning was al eerder aanwezig op de Switch en Android toestellen, maar komt nu (in verbeterde versie) ook naar de PS4 en PS5 dankzij de ‘v19.30’ update. Bekijk hieronder een video met meer info.