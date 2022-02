Ben je een enorme fan van Horizon en ben je naarstig op zoek naar wat extra opslagruimte voor je PlayStation 4 of PlayStation 5? Dan heeft Seagate goed nieuws voor je, want de fabrikant heeft – speciaal voor de release van Horizon: Forbidden West – een gelimiteerde HDD in elkaar gezet. De harde schijf is in het wit gekleurd en bevat een fraai stukje artwork met daarop het hoofdpersonage Aloy.

De schijf zal tevens in twee varianten lanceren: 2TB en maar liefst 5TB en ze zullen beide werken op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5. Voor de laatstgenoemde geldt natuurlijk dat je hier alleen PlayStation 4-titels van af kunt spelen, je zult PlayStation 5-games eerst moeten overzetten naar de SSD. Je kunt je via de website van Seagate inschrijven en zo op de hoogte blijven van de releasedate, prijzen en wanneer je een pre-order kunt plaatsen.