De Uncharted-film laat in de Benelux nog even op zich wachten, maar in de Verenigde Staten is de film vanaf vandaag te zien. De eerste Box Office indicaties zien er ook positief uit, dus dat is alvast een goed begin. Of er ooit een vervolg komt, dat is nu nog te vroeg om te zeggen, maar de regisseur heeft wel al een idee.

Zo is in deze Uncharted-film een van de meest iconische momenten uit Uncharted 3: Drake’s Deception te zien en dat is dat hij uit het vliegtuig valt. Voor de eventuele volgende film ziet Ruben Fleischer graag dat de achtervolgingsscène met de auto in Madagascar in de film te zien is.

“If we’re lucky enough to make another one of these, I want to recreate the car chase. I think the greatest car chase ever in anything is the one in [Uncharted 4]. I’ve done plenty of car chases in my career, but that car chase is unparalleled.”

En wat hij zegt klopt wel. Een achtervolgingsscène is weinig nieuws, maar de manier waarop dat in Uncharted 4: A Thief’s End verwerkt zit is toch wel erg tof. Mede omdat er zo ontzettend veel gebeurde en dat leent zich perfect voor een verfilming. Maar of het er ooit van komt, is afwachten.