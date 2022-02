Afgelopen jaar in april dook plots het iconische duo Sam & Max weer op en deze twee stripfiguren waren daarmee terug van weggeweest bij de aankondiging van Sam & Max: This Time It’s Virtual. In dit PlayStation VR-avontuur moet je de twee partners een helpende hand toereiken en dat gebeurt al sneller dan je denkt. De releasedatum van de game is namelijk bekend geworden.

Sam & Max komen volgende week al naar je toe op 23 februari en het is dus nog maar eventjes wachten voordat je onderdeel kan worden van de Freelance Police. In de game mag je een dagje met het duo meelopen en je zult het opnemen tegen monsters. Daarnaast moet je diverse obstakels overwinnen en natuurlijk veel trainingen correct afronden.

Het geheel ziet er in ieder geval best komisch uit, zoals je hieronder kunt zien.