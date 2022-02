Als je morgen met Horizon: Forbidden West aan de slag gaat, dan zal je eerst even een update moeten downloaden. De laatste versie vooralsnog is update 1.04 en via PlayStation Game Size, die games en updates op het PlayStation Network in de gaten houdt, hebben we nu een overzicht van de patch notes.

Heel uitgebreid qua details is het niet, maar hieronder vind je hetgeen met update 1.04 gemoeid is. Zoals te lezen valt pakt deze update wat crashes aan en daarnaast brengt het ook een oplossing voor wat grafische issues.

Various performance improvements

Fixes for certain rare or conditional crashes / progression blockers

Fixed a few instances where the Game Progression page in the Notebook would not update correctly

Addressed several cosmetic issues

Meer weten over de game? Dan kan je hier bij onze review terecht.