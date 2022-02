Sony, HBO en Naughty Dog zijn al geruime tijd bezig met een tv-serie rondom The Last of Us en momenteel zijn de opnames bezig in Canada, waar we het nodige van gezien hebben. Het zal echter nog wel even duren vooraleer de serie te zien zal zijn, want HBO heeft aangegeven dat het nog tot 2023 zal duren.

In gesprek met Deadline heeft Casey Bloys, de HBO en HBO Max chef van programmering, aangegeven dat de serie niet in 2022 uitgezonden zal worden, maar dat het in 2023 zal worden. Iedereen die de hoop had dat de serie dit jaar klaar zou zijn kan die hoop dus laten varen. Wanneer de serie in 2023 uitgezonden wordt is nog niet bekend.