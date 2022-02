Vorig jaar kondigde Sony PlayStation aan dat ze PlayStation 5 ‘console covers’ zouden gaan verkopen en dat zijn alternatieve zijpanelen voor op de console. Daarmee kan je van het witte overstappen naar een andere kleur die bijvoorbeeld beter bij jouw interieur past.

Opmerkelijk genoeg werden deze console covers voor een select aantal landen aangekondigd, dus het is niet duidelijk of we deze ook op korte termijn in de Benelux kunnen kopen. Online bestellen is overigens wel altijd een optie via diverse retailkanalen, zodra ze daar aangeboden worden.

Maar dat laat nog even op zich wachten, want de console covers zouden vandaag in de verkoop gaan bij retailers buiten PlayStation Direct om. Dit is echter niet mogelijk en een update in de productinformatie suggereert dat we tot maart moeten wachten. Pas vanaf dan zullen retailers deze console covers ook gaan verkopen.

De nieuwe release staat op 2 maart, dus het uitstel is beperkt. Dit verklaart echter waarom de officiële covers nog niet bij bijvoorbeeld Amazon te koop zijn. In de Verenigde Staten is het uitstel overigens langer, daar kunnen retailers het pas vanaf 31 maart aanbieden.