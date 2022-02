Sinds kort ligt Horizon: Forbidden West, de langverwachte sequel op Horizon: Zero Dawn, eindelijk in de winkels. Een paar maandjes later dan verwacht, want eigenlijk moest de game aan het einde van 2021 uitkomen. De game werd officieel uitgesteld met een paar maandjes en regisseur Mathijs de Jonge sprak hierover in een recent interview.

In het interview heeft hij het, onder andere, over de boodschap van de Horizon franchise en de rol van vrouwelijke helden in videogames, maar hij spreekt ook over zijn team en hoe Guerrilla Games de geestelijke gezondheid van het team wou bewaren. Het gebeurt volgens hem immers te vaak dat personeel te maken krijgt met ‘crunch’, waardoor men in korte tijd erg hard moet doorwerken om deadlines te halen, een praktijk waar enorm op wordt neergekeken. Dit wou hij echter vermijden en dus werd de game uitgesteld.

“Dat gebeurt bij ons heel weinig. We zijn ons heel bewust van de nadelen van crunchen, dus we houden daar bij onze planning veel rekening mee. Om een voorbeeld te geven: met Kerst hebben we gezegd dat er niet gewerkt gaat worden en dat iedereen gewoon twee weken vakantie kon vieren. Het bedrijf was dicht, je kon er niet eens naartoe om te werken. Sommige mensen vinden het leuk om door te werken, die willen niet per se kerstvakantie. Dat mag, dat gaan we niet tegenhouden. Maar vanuit het bedrijf geven we heel sterk een signaal. Forbidden West had misschien eind vorig jaar uit kunnen komen, maar dan hadden we misschien moeten overwerken. Mensen moeten ook kunnen ontspannen en vakantie nemen, bijvoorbeeld om bij familie en vrienden te zijn. Dat heeft ook meegespeeld bij het besluit om de game nu pas uit te brengen.”

Mooie woorden van Mathijs dus en uiteraard is het goed te horen dat hieraan gedacht wordt. Meer over Horizon: Forbidden West lees je in onze review.