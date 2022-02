Op 25 maart mogen we Kirby and the Forgotten Land verwachten voor de Nintendo Switch en recent kregen we al wat meer te zien tijdens de Nintendo Direct uitzending. Vandaag kunnen we daar een nieuwe video aan toevoegen, die nog wat meer gameplay laat zien.

Het gaat om een video van zes minuten waarin we Kirby te werk zien en eens te meer een goed beeld krijgen van de gameplay die je van deze titel kunt verwachten. De video laat ook diverse levels zien, waardoor je een goede indruk van de variatie krijgt.