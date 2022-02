Square Enix introduceerde met Octopath Traveler de ‘HD-2D’ stijl, die bestond uit tweedimensionale sprites in een 3D wereld. Deze stijl wordt nu weer gebruikt in Triangle Strategy en de remake van Live A Live. De Japanse ontwikkelaar/uitgever wil dat er meer games worden gemaakt van oude 16-bit titels, die in HD-2D worden weergegeven.

Op het Japanse YouTube-kanaal van Square Enix is een video te zien, waarin wordt aangegeven dat president Yosuka Matsuda blij is met de aankomende remake van Live A Live en dat hij meer van deze oude SNES-titels in HD-2D wil zien.

De bibliotheek van SNES-games van de ontwikkelaar is erg groot en niet alle titels zijn in Europa uitgegeven, wat ook het geval was met Live A Live. Dat er mogelijk meer HD-2D remakes in aantocht zijn van 16-bit titels van Square Enix, zal menigeen van de wat oudere gamers ongetwijfeld als muziek in de oren klinken, nietwaar?