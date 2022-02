Het is nog maar de vraag of we ooit een vervolg gaan krijgen op NieR: Automata, maar Square Enix is de franchise in ieder geval niet vergeten. De actie-RPG uit 2017 komt namelijk terug, maar dan in de vorm van een anime serie, zo onthult de uitgever op hun website.

Samen met de aankondiging heeft men een korte teaser vrijgegeven, die op het eerste gezicht de stijl van de games behoorlijk goed weet te vertalen. Het is nog niet bekend bij wie de serie op dit moment in productie is of wanneer we de eerste aflevering(en) mogen verwachten.