Gran Turismo 7 doemt op aan de horizon en hoopt binnenkort met een helse snelheid metaforische brokken te maken. Om de (al niet te onderschatten) hype wat verder aan te zwengelen, heeft het Twitter account van PlayStation nu een behoorlijk nostalgisch filmpje de wereld ingestuurd.

Dit filmpje vergelijkt vroeger met nu en plaatst het Gran Turismo met kinderschoenen uit 1997 naast de mastodont met reuzenlaarzen die momenteel op ons af dendert. Op technisch vlak betekent dat 300 tegenover 500.000 polygonen – oftewel een verschil van maar liefst 499.700 polygonen. Dat kan tellen.

Just 300 polygons were used for vehicles in the first Gran Turismo, while vehicles in Gran Turismo 7 are made up of 500,000 polygons 🏎 pic.twitter.com/Q3QOpbY81v

