Gran Turismo is een franchise die altijd flink in heeft gezet op realisme en dan hebben we het niet alleen over de auto’s. Het gaat ook om alles wat erbij komt kijken en minstens zo belangrijk als de vierwielers zijn de vele circuits waarop je kunt rijden.

Met Gran Turismo 7 gaan we weer een stap vooruit en nadert de game het realisme heel erg. Maar welke overeenkomsten zijn er nu precies tussen een virtueel circuit en een echt circuit en wat zijn juist de verschillen? Goede vragen waarop dieper ingegaan wordt in een nieuwe video.

Sony heeft twee experts aangetrokken die daarover spreken in de video hieronder. Als voorbeeld wordt het Willow Springs International Raceway circuit als test gebruikt.

Dat is niet het enige, ook is er een één-op-één vergelijking gemaakt tussen een ronde op het circuit in de game en in het echt. Zie hieronder.