Eind januari liet Sony PlayStation weten dat ze de optie omtrent screenshots en video’s uploaden naar de PlayStation app vanaf de console aan het uitrollen waren. Destijds was dit enkel mogelijk in een paar landen, maar via Twitter heeft Sony nu een update gegeven.

Zo zal de functie gradueel uitgerold worden in andere landen, waarbij Amerika als eerste aan de beurt is. Dus het was onlangs een soft release, nu zet Sony echt stappen om het bij elke gebruiker te integreren. Dit zal met name volgende maand plaatsvinden, dus het is een kwestie van tijd totdat het ook in de Benelux beschikbaar is.