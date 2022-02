Microsoft heeft in maart natuurlijk ook weer wat games klaar staan voor Xbox Live Gold abonnees en via Xbox Wire is de line-up bekendgemaakt. Het gaat zoals gewoonlijk om vier games, twee Xbox 360 games en twee Xbox One/Series X|S games. Alle titels zijn te spelen op de nieuwste console, dus daarin geen belemmering.

Hieronder op een rijtje om welke titels het gaat en wat de beschikbaarheid is, die varieert namelijk een beetje:

The Flame in the Flood – Van 1 tot 31 maart

Street Power Soccer – Van 16 maart tot 15 april

Sacred 2 Fallen Angel – Vanaf 1 tot 15 maart

SpongeBob’s Truth or Square – Vanaf 16 tot 31 maart

