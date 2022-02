Begin deze maand kondigden Sony AI en Polyphony Digital gezamenlijk ‘Gran Turismo Sophy’ aan. Dit is een supermens AI-systeem dat voor zeer realistische en menselijke AI-prestaties moet zorgen. Meer details over het AI-project kun je hier nog eens teruglezen. Bij de onthulling van GT Sophy was nog onduidelijk of het systeem ook al zou worden gebruikt in Gran Turismo 7, het volgende deel in de serie dat aankomende week uitkomt.

Inmiddels is daar door een interview van GTPlanet met Gran Turismo-bedenker Kazunori Yamauchi meer duidelijkheid over. Het blijkt namelijk dat Gran Turismo Sophy door middel van een toekomstige update aan Gran Turismo 7 zal worden toegevoegd. Wanneer we die update kunnen verwachten is nog onduidelijk, maar Yamauchi gaf in het interview wel meer details over wat de komst van GT Sophy precies kan betekenen voor de game.

Yamauchi legde uit dat GT Sophy op drie manieren gebruikt kan worden. Het AI-systeem kan spelers leren rijden, het kan juist van de spelers leren als het gaat om sportiviteit en het kan als “vriend” functioneren waarmee spelers samen kunnen racen. Tot slot opent GT Sophy mogelijk ook de deur voor een terugkeer van de B-Spec modus. Deze modus zat in enkele eerdere Gran Turismo-games en stelde spelers in staat om een computergestuurde coureur instructies te geven voor het racen. In het geval van Gran Turismo 7 zou GT Sophy dan de coureur zijn, die door spelers geïnstrueerd kan worden.

“Sophy will probably appear in front of the player in three forms. As a teacher that will teach driving to players, a student that will learn sportsmanship from players, and as a friend to race with. I wouldn’t rule out the possibility of a B-Spec mode, where the player is the race director and Sophy is the driver.”

Het is dus nog even afwachten of Gran Turismo 7 inderdaad een B-Spec modus krijgt, maar dat GT Sophy in welke vorm dan ook aan de game wordt toegevoegd, staat inmiddels dus vast. Gran Turismo 7 verschijnt op 4 maart voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.