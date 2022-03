Vorige week maakte Sony bekend dat er niet drie, maar zelfs vier games bij de PlayStation Plus line-up van maart zitten. Deze games zijn vandaag online gegaan in de PlayStation Plus sectie, gezien het natuurlijk dinsdag is. Bij dezen je maandelijkse reminder dat de games nu beschikbaar zijn om te downloaden.

Geen ruimte op je PlayStation 5? Geen nood, je kunt de titels ook altijd enkel toevoegen aan je bibliotheek. Hierdoor kun je, zolang je abonnee bent, de games gewoon downloaden en spelen, wat dus altijd een aanrader is om te doen.

Voor Ghostrunner (PS5) kan je hier in de PlayStation Store terecht. Team Sonic Racing kan je hier vinden en voor Ark Survival Evolved verwijzen we je graag via deze link door. Deze maand zit Ghost of Tsushima: Legends er als een bonusgame bij voor zowel de PS4 als PS5. Die game kan je hier vinden.

PS Plus abonnement nodig? Klik daarvoor hier.