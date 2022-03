Er zijn al verschillende LEGO sets verschenen op basis van het Star Wars universum en nu ziet het er naar uit dat daar ook sets van Star Wars-games bij gaan komen. Er is namelijk een LEGO product gesignaleerd van Star Wars Jedi: Fallen Order.

Het Duitse Promobricks heeft een interne lijst van aankomende LEGO sets in handen gekregen. Daaronder bevindt zich setnummer 75335, wat een BD-1 model is. Degene die Star Wars Jedi: Fallen Order hebben gespeeld, weten dat dit de robot is die het hoofdpersonage in de game bijstaat. Volgens de gelekte lijst gaat het om een set van 1062 stukjes. De adviesprijs zal €99,99 zijn.

Het lijkt er op dat dit het enige Fallen Order personage zal zijn, die als LEGO-set zal worden aangeboden. De lijst toont namelijk verder alleen maar Star Wars LEGO sets die niets met de game te maken hebben.