Het zal de racefans niet zijn ontgaan: Gran Turismo 7 ligt later deze week in de (digitale) winkelrekken en de racer belooft weer als vanouds tjokvol te zitten met races, trials en auto’s die verzameld moeten worden. De franchise staat al sinds jaar en dag ook bekend om de technische hoogstandjes en het oog voor detail bij de talloze bolides.

Om te kijken of de Japanse studio daarin geslaagd is, heeft men vijf autoliefhebbers uitgenodigd om samen te komen in het GT CAFE en daar over hun liefde voor auto’s te praten en wat deze liefhebbers van hun passie terug zien komen in Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 is vanaf 4 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.