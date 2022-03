Liefhebbers van de populaire horror franchise Silent Hill smeken Konami al jaren om een nieuwe game, maar jammer genoeg tot op heden zonder succes. Konami lijkt Silent Hill helemaal vergeten te zijn en dat wordt nu nogmaals bewezen. De eigendomsrechten op de officiële Silent Hill domeinnaam voor de site verliepen namelijk onlangs en Konami vergat die even te vernieuwen… waardoor ze nu de domeinnaam kwijt zijn geraakt aan een random persoon op het internet.

Als je nu naar de site surft, zie je enkel de onderstaande tweet van Masahiro Ito verschijnen:

Dit is overigens niet de eerste keer dat Konami dit laat gebeuren: eerder in 2019 werd de domeinnaam al te koop gezet, maar toen wist Konami die nog op tijd terug te kopen. Of Konami de domeinnaam ditmaal opnieuw zal overkopen van deze anonieme grapjas, is de vraag. Zullen we ooit meer Silent Hill in ons leven krijgen? De toekomst zal het moeten uitwijzen…