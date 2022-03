Afgelopen weekend konden we je al vertellen dat er een additionele Ghostwire Tokyo additie op het PlayStation Network was gevonden. Die is nu officieel door Bethesda aangekondigd en het gaat hier om een gratis visual novel met de titel ‘Ghostwire Tokyo – Prelude’, wat dient als een prequel op de game.

Deze visual novel is beschikbaar op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 en kan hier in de PlayStation Store gevonden worden. De focus in het verhaal ligt op KK, een detective die een mysterieus fenomeen onderzoekt zes maanden voor aanvang van de game.

Kenji Kimura, game director, en Takahiro Kaji, scenario schrijver, hadden er het volgende over te vertellen:

“By having people experience and enjoy the events that occurred before the events in [Ghostwire: Tokyo] through a different genre made by a different team, it could help open up and widen people’s interpretations of the world and universe we’ve created. There’s a different, kind of more relaxed atmosphere in the visual novel.”

“KK is a veteran, accustomed to the situation, working within his realm of expertise and there’s good teamwork with Rinko’s group. By understanding KK a little better through [Ghostwire: Tokyo – Prelude], the player would be able to gain more perspective and see another side to KK’s dialogue in [Ghostwire: Tokyo].”