PlayStation Plus-abonnees kunnen maandelijks gratis één miljoen GTA$ dollars bemachtigen in GTA Online. Over iets minder dan anderhalve week komt de PlayStation 5-versie van Grand Theft Auto uit en dat betekent dat de eerder genoemde actie zal stoppen. Claim dus nog snel je laatste miljoen.

Gamers die GTA Online spelen en een PS Plus-abonnement hebben, konden met de actie een stabiele inkomst in de game genereren. Dit al voor een vrij geruime tijd, tot aan de release van de current-gen versie. Helaas komt dit dus ten einde, want op 15 maart zal de PS5-versie van de game uitkomen, wat op zichzelf ook weer goed nieuws is.

Dit betekent dat je nog eenmaal de kans hebt om je virtuele portemonnee te spekken. Je hebt tot 14 maart 18.00 uur de tijd om je laatste miljoen GTA$ te cashen.