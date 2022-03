Gran Turismo 7 ligt vanaf morgen in de winkelrekken en we konden jullie al eerder uitgebreid over de racer vertellen in onze review. Gezien het hier om een cross-gen titel gaat – de game lanceert immers ook op de PlayStation 4 – is het interessant om te kijken waar de verschillen precies zitten.

Eén van de grootste verschillen zal in de laadtijden zitten. De onderstaande video van ElAnalistaDeBits laat zien dat de PlayStation 4 (Pro) ongeveer 40 tellen nodig heeft om de beruchte Nürburgring in te laden. Op de laatste console van Sony is dat heel wat korter: slechts 1,5 seconde.

De video laat tevens andere verschillen zien, zoals de verschillen in de beschaduwing, ray tracing, framerates en nog veel meer. Interessant dus, als je houdt van dergelijke vergelijkingsvideo’s.