Vandaag is het dan zover: alle raceliefhebbers kunnen aan de slag met Gran Turismo 7. In onze review waren we al lovend over het resultaat dat Polyphony Digital heeft neergezet en dat kunnen jullie nu dus ook zelf ervaren. Wie voor het eerst de game zal opstarten, zal direct de geschiedenis induiken en die video is nu ook online verschenen.

In de openingsvideo van Gran Turismo 7 gaan we door de geschiedenis heen en zien we allerlei historische figuren en uitvindingen voorbij komen. De rode draad in deze video is uiteraard de evolutie van de auto en je ziet mooi hoe er door de jaren heen gesleuteld is aan het bekende vervoersmiddel. Daarnaast krijg je een mooie overgang van archiefbeelden naar daadwerkelijke gameplay en je krijgt daar ook direct een paar minuten van voorgeschoteld.

Hieronder kan je de openingsvideo van Gran Turismo 7 bekijken die zo’n acht minuten lang is.