Onlangs zaten de makers van Slitterhead even neer om ons te verblijden met een erg uitgebreide Q&A sessie, waarin ze heel wat uit de doeken deden over hun opkomende horrortitel. Junya Okura, Kazunobu Sato en Keiichiro Toyama, de stichters van Bokeh Game Studio zijn echter nog niet klaar, want nu werd deel twee van die sessie online gezet.

Slitterhead wordt hierin vergeleken met Silent Hill, eerder werk van de heren, waarop Toyama zegt dat Slitterhead toch niet helemaal hetzelfde zal zijn.

“When I made Silent Hill, I had this idea that it would be fun to make something that had never been made before. I believed I had found that in the modern horror genre. A couple of decades later, there are now plenty of good games within that genre. This is why I won’t go in that direction again. Instead, I will make something I currently find fun and that is new.

There are things that I’m insisting on, this hasn’t changed in a way. For this game, we’re updating the world, its characters and their motivations every day. The process doesn’t change much from Silent Hill or (Forbidden) SIREN, I believe it is naturally heading towards becoming a dense world.”