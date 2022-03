Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat vooral PlayStation- en Nintendo consoles populair zijn in Japan. Het land van de rijzende zon heeft nu eenmaal een bepaalde voorkeur voor ‘hun’ Japanse merken, maar toch is ook Xbox actief in het land. In de laatste editie van Famitsu magazine (vertaald door VGC) werden wat statistiekjes gegeven over het parcours van de Xbox in Japan.

Blijkt dat er in totaal zo’n 2.3 miljoen Xbox consoles verkocht zijn geweest in Japan gedurende de voorbije 20 jaar, 2.345.975 om precies te zijn. Het overgrote deel daarvan bestaat uit Xbox 360 consoles. Bekijk hieronder een overzicht:

Xbox – 472,992

472,992 Xbox 360 – 1,616,128

1,616,128 Xbox One – 114,831

114,831 Xbox Series X/S – 142,024

Ook de meest populaire games in Japan op deze consoles werden meegedeeld:

Dead or Alive 3 (Xbox) – 271,149 Star Ocean 4: The Last Hope (Xbox 360) – 208,521 Tales of Vesperia (Xbox 360) – 204,305 Blue Dragon (Xbox 360) – 203,740 The Last Remnant (Xbox 360) – 154,493

Alhoewel Xbox waarschijnlijk nooit dé nummer 1 zal worden in Japan, doet Microsoft de laatste tijd wel steeds meer moeite om te investeren in relaties met Japanse uitgevers. Wie weet zal de verkoop van de Xbox in Japan de komende jaren wel exponentieel stijgen, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.