Warren Spector is vast geen onbekende voor gedreven volgers van de videogame-industrie. De man is namelijk het creatieve brein achter de populaire IP’s System Shock en Deus Ex, franchises die momenteel weliswaar in een soort winterslaap vertoeven, maar toch bij menig gamer in het geheugen gegrift staan.

Als Spector aangeeft een nieuwe IP in de maak te hebben, dan spitsen we dus best onze oren. In een recent statement liet hij namelijk optekenen dat hij met een getalenteerd team aan een nieuwe game sleutelt, één die – als we op zijn vage omschrijving mogen afgaan – niet zo gek ver buiten Spectors comfortzone ligt.

Veel details kunnen we logischerwijs nog niet geven. We houden jullie op de hoogte.

“It feels great to be working with a talented team on a new title and new IP. Fans of my work already know what to expect: an immersive world and engaging narrative that players will directly impact through their choices and playstyles. We are still in early development and are looking forward to sharing more information soon!”