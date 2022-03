In Gran Turismo 7 kan je het merendeel van de auto’s bij de merken zelf kopen in Brand Central en als je wat goedkoper uit wilt zijn, dan kun je tevens tweedehands auto’s kopen. Daarnaast kun je auto’s natuurlijk winnen door deel te nemen aan races, maar de echt exclusieve vierwielers haal je enkel bij ‘Legend Cars’.

Hier kun je een reeks unieke auto’s kopen die in aanbod wat variëren en waarvoor je veelal een forse som geld moet betalen. Het blijkt nu dat de waarde van die auto’s niet vaststaat, maar dat het erg kan variëren. Dit komt doordat de 70 auto’s die bij deze dealer aangeboden kunnen worden, worden getaxeerd op basis van de Hagarty Valuation Tool, wat weer van Hagarty is en dat is een verzekeraar voor exclusieve auto’s.

Deze tool maakt het mogelijk om de waarde te bepalen naargelang wat de auto’s in werkelijkheid kosten. Dus op het moment dat de waarde van een bepaalde bolide in werkelijkheid toeneemt, zal ook de prijs in credits toenemen. Er is dus geen vaste lijn in hoeveel een auto kost in de game.

Sommige auto’s kunnen 20.000.000 credits kosten en dat is een enorm lange grind om te bereiken, tenzij je natuurlijk credits aankoopt – die vrij prijzig zijn. Amerikanen die lid zijn van de Hagarty Drivers Club, die kunnen een voucher krijgen om in-game een gratis auto te krijgen bij Legend Cars, dit inclusief een exclusieve livery.