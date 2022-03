Er gaan al een lange tijd geruchten over met name Silent Hill, want daar zouden op de achtergrond plannen voor zijn. Konami is echter stil en dus weten we nog altijd niet of de geruchten kloppen, maar dat de uitgever niet zo heel veel doet met z’n IP’s is wel duidelijk.

Of er ooit wat mee gedaan gaat worden is koffiedik kijken, maar een nieuw gerucht schetst een interessant scenario. Volgens VGnewsinsider heeft Sony de rechten op een “populaire Konami IP” weten te bemachtigen en deze of volgende week mogen we meer nieuws verwachten hieromtrent.

Het eerste wat dan natuurlijk te binnen schiet zijn Silent Hill en Metal Gear Solid. Indien Sony die inderdaad heeft weten te bemachtigen, dan versterken ze hun bibliotheek aan titels met twee uitstekende merken. Mogelijk dat we tijdens de komende State of Play meer horen.

Tot die tijd is het korreltje zout aangeraden.