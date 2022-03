Er is een Uncharted-film, er wordt gewerkt aan een tv-serie omtrent The Last of Us en ook Twisted Metal wordt in een televisieformat gegoten. Het mag dus wel duidelijk zijn dat Sony steeds meer van z’n IP’s gebruikt om er aanvullende entertainment van te maken en hetzelfde gaat nu gebeuren met God of War.

Volgens Deadline komt er een tv-serie aan rondom God of War. Deze serie wordt gemaakt door de makers van The Expanse en The Wheel of Time. Volgens het artikel is Amazon in gesprek met Sony om de rechten voor het streamen te bemachtigen, maar geen van de partijen wilde reageren op het bericht.

Het is dus even afwachten of het klopt dat er aan een God of War tv-serie gewerkt wordt, maar indien zo: blij mee?