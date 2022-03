Sony kondigde gisteren aan dat ze vanavond een nieuwe State of Play zouden uitzenden en om 23.00 uur is het zover. Dan krijgen we 20 minuten lang updates over aanstaande PlayStation 4 en PlayStation 5 games, waarbij de focus voornamelijk Aziatisch georiënteerd is.

Sony gaf al aan dat ze geen nieuws zullen hebben over PlayStation VR2 en dat het qua updates wat Westerse titels betreft wat beperkter zal zijn. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk interessant is om te kijken en daarvoor kan je hieronder straks terecht.